Скільки яєць можна з'їсти на Великдень? Дієтолог дав пораду

Скільки можна їсти яєць на Великдень з урахуванням калорій, холестерину, віку та стану здоров'я людини?

У християнській традиції яйце символізує воскресіння та нове життя, тому крашанки є неодмінною частиною святкового меню на Великдень. Втім, споживання яєць слід розумно обмежувати. Таку думку висловила дієтологиня Анна Бєлокоз.

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«Яйця мають високу харчову цінність і багаті на білки та інші корисні речовини, саме тому їх споживання є корисним для організму людини». Однак варто дотримуватися розумних норм вживання та уникати переїдання», – зазначила вона.

Скільки яєць можна їсти: вікові норми: Будь ласка, читайте текст після реклами

для дітей віком від 3 до 6 років – 1/2 яйця;

для дітей від 6 до 12 – до 1 яйця;

для дітей від 12 до 18 – не більше 2 яєць;

для дорослих – 2-3 яйця на добу. Будь ласка, читайте текст після реклами

Для здорового дорослого норма вживання яєць – не більше, ніж 8-10 яєць на тиждень. Наприклад, якщо це ідеальні 7-хвилинні яйця на сніданок.

«Яйця, зварені вкруту, не призводять до закрепів. Помірне вживання яєць на добу і впродовж тижня, при збалансованому харчуванні, особливо багатому на клітковину (це насамперед овочі) – не впливає на закрепи та не погіршує стан кишківника», – вважає Анна Бєлокоз.

Нагадаємо, міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський закликав не дивуватися, що ціни на яйца так різко виросли. За його словами, це такий же природній процес, як і зміна цін на квартирному ринку, адже на ціну яєць впливає декілька важливих факторів.Керівник Мінагрополітики запевняє, що ситуація стабілізувалася, але це не означає, що яйця дешевшатимуть.