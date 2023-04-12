Коли подешевшають «золоті» яйця? Відповідь міністра

Керівник Мінагрополітики запевняє, що ситуація стабілізувалася, але це не означає, що яйця дешевшатимуть

Міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський закликав не дивуватися, що ціни на яйца так різко виросли. За його словами, це такий же природній процес, як і зміна цін на квартирному ринку, адже на ціну яєць впливає декілька важливих факторів. Про це міністр розповів в інтерв'ю «Главкому».

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«Про причини, чому яйце зросло в ціні того року, вже багато сказано, а цього року бізнес завіз курок-несучок і збалансував ціну», – зазначив Сольський.

Але тепер постає питання – яким буде запит на яйця на експортних ринках, якою там буде ціна і де буде продавати вигідніше. Як і те, чи наші люди з-за кордону будуть повертатися сюди, чи станеться, не дай Боже, нова хвиля виїзду – всі ці фактори будуть впливати на ціни на яйце.

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Є й діаметрально протилежні очікування щодо ціни зерна цього року: як ті, що воно буде коштувати багато, так і такі, що мало. Але поки Сольський не бачить підстав для особливої волатильності цін на агропродукцію, якщо не станеться якихось екстрених випадків, які не можна спрогнозувати.

Міністр агрополітики також анонсував, коли впадуть захмарні ціни на овочі.

«У нас завжди навесні відбувається здорожчання хліба. За винятком окремих сезонів, до появи нової пшениці стара пшениця та відповідно хліб коштують дорожче, ніж восени. Тому що пшениці лишається менше, відповідно настає «час продавця», який і диктує ціну. Коли з’являться нові овочі в Європі та в Україні, тоді вони поступово дешевшають на полицях», – заспокоїв посадовець.

За прогнозами Сольського, продукти подешевшають приблизно з другої половини травня. А одна із причин, чому овочі та фрукти різко здорожчали – це війна в Україні.

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Нагадаємо, що нещодавно супермаркети підняли ціни на гречку, рис і макарони.

До слова, міністр Сольський пояснив засилля неконтрольованої готівки на аграрному ринку.