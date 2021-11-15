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    Сьогодні вранці відчуємо вплив магнітної бурі: о якій порі треба поберегтися

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    &laquo;Сонячний вітер&raquo; досягне Землі зранечку - Сьогодні вранці відчуємо вплив магнітної бурі: о якій порі треба поберегтися
    «Сонячний вітер» досягне Землі зранечку
    Фото з відкритих джерел

    Понеділок почнеться із додаткового навантаження на самопочуття метеочутливих людей

    Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вранці в понеділок, 15 листопада. Хвилі будуть помірні, але така буря здатна привести до погіршення самопочуття у багатьох людей. Про це пише «РБК-Україна».

    За прогнозом фахівців, магнітна буря буде помірна – не більше четвертого рівня. Це означає, що вплив геомагнітних хвиль буде не сильним.

    Ця буря буде нетривала. Вона почнеться близько 6 години ранку і вже до обіду магнітосфера повинна заспокоїтися.

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    Наступна магнітна буря очікується тільки в кінці місяця – 28-30 листопада. За прогнозом фахівців, вона теж буде помірна, але затяжна.

    Симптоми:

    • Головний біль
    • Ломота в кістках
    • Зниження концентрації уваги
    • Сонливість або безсоння
    • Дратівливість, підвищена емоційність, агресія або апатія
    • Порушення апетиту
    • Скачки артеріального тиску
    • Загострення хронічних захворювань

    Як допомогти організму в такі періоди

    Постаратися повноцінно виспатися (не менше 7-8 годин).

    Вранці прийняти контрастний душ, ввечері – теплу ванну.

    Знизити по можливості фізичні та психоемоційні навантаження.

    Вдень обов'язково вибратися на прогулянку на свіжому повітрі.

    Не зловживати напоями з кофеїном і сигаретами, від алкоголю і шкідливої, жирної та гострої їжі варто повністю відмовитися.

    Не треба вплутуватися в конфлікти та з'ясування стосунків, не піддавайтеся на провокації та тримайте емоції під контролем.

    Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, вживати більше води, дихати свіжим повітрям і тримати під руками необхідні ліки.

    Теги: здоров'я ліки вітер
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    Сьогодні вранці відчуємо вплив магнітної бурі: о якій порі треба поберегтися