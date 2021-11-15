Сьогодні вранці відчуємо вплив магнітної бурі: о якій порі треба поберегтися

Сьогодні вранці відчуємо вплив магнітної бурі: о якій порі треба поберегтисяграфіка
Понеділок почнеться із додаткового навантаження на самопочуття метеочутливих людей
Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вранці в понеділок, 15 листопада. Хвилі будуть помірні, але така буря здатна привести до погіршення самопочуття у багатьох людей. Про це пише «РБК-Україна».
За прогнозом фахівців, магнітна буря буде помірна – не більше четвертого рівня. Це означає, що вплив геомагнітних хвиль буде не сильним.
Ця буря буде нетривала. Вона почнеться близько 6 години ранку і вже до обіду магнітосфера повинна заспокоїтися.
Наступна магнітна буря очікується тільки в кінці місяця – 28-30 листопада. За прогнозом фахівців, вона теж буде помірна, але затяжна.
Симптоми:
- Головний біль
- Ломота в кістках
- Зниження концентрації уваги
- Сонливість або безсоння
- Дратівливість, підвищена емоційність, агресія або апатія
- Порушення апетиту
- Скачки артеріального тиску
- Загострення хронічних захворювань
Як допомогти організму в такі періоди
Постаратися повноцінно виспатися (не менше 7-8 годин).
Вранці прийняти контрастний душ, ввечері – теплу ванну.
Знизити по можливості фізичні та психоемоційні навантаження.
Вдень обов'язково вибратися на прогулянку на свіжому повітрі.
Не зловживати напоями з кофеїном і сигаретами, від алкоголю і шкідливої, жирної та гострої їжі варто повністю відмовитися.
Не треба вплутуватися в конфлікти та з'ясування стосунків, не піддавайтеся на провокації та тримайте емоції під контролем.
Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, вживати більше води, дихати свіжим повітрям і тримати під руками необхідні ліки.