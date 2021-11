Стало відомо, від яких напоїв треба відмовитися, щоб схуднути

Дієтологи назвали, що не треба пити тим, хто хоче скинути вагу

Американські дієтологи назвали напої, від яких варто відмовитися охочим схуднути. Їхні поради наводить видання Eat This, Not That!

Фахівці вважають покупні соки та смузі, солодкі алкогольні коктейлі та холодні напої на основі кави найнебезпечнішими при схудненні. Соки, які можна знайти у продажу, найчастіше містять велику кількість цукру та зовсім мало клітковини.

«Вони можуть викликати різкий стрибок рівня цукру в крові, який потім так само різко впаде. Від цього з'явиться бажання з'їсти ще більше солодкого», – вважає дієтологиня Емі Гудсон.

Дієтологиня Лора Бурак радить не пити і смузі, які продаються у пляшках. У подібних напоях може бути до 500 кілокалорій і 40-50 грамів цукру.

«Незважаючи на те, що цей цукор надходить із фруктів, і в смузі можуть бути деякі корисні речовини, я б радила тим, хто худне, уникати їх», – каже Бурак.

Надмірне вживання алкоголю може призвести до збільшення ваги і саме по собі, але, на думку дієтологині Лорен Манакер, особливо шкідливі солодкі алкогольні коктейлі.

«Взяти, наприклад, піна коладу – це порожні калорії з алкоголю та жири, до яких додані калорії з кокосу та цукор. Такий напій ніяк не сприятиме втраті ваги, особливо якщо його пити часто», – каже Манакер.

Гудсон додає, що якщо все-таки доводиться пити спиртне на вечірці чи сімейному святі, то краще вибирати вино чи напої, які не містять додаткових калорій.

Ще одним ворогом дієтологи називають холодні напої на основі кави. Бурак стверджує, що в мережевих закладах навіть порція лате може містити від 500 до 1200 кілокалорій, а кількість цукру в них зазвичай перевищує загальну денну норму.

Якщо відмовитися від улюбленого кавового напою непросто, Манакер рекомендує готувати його на знежиреному молоці і не додавати в чашку збиті вершки.

