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Як правильно назвати священнослужителів українською? Роз'яснення ПЦУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Як правильно назвати священнослужителів українською? Роз'яснення ПЦУ
«Важливо пам'ятати: звернення до священнослужителя та його дружини може варіюватися залежно від конфесії та регіону»
фото з відкритих джерел

Не рекомендується використовувати: батюшка та матушка, адже ці слова не властиві українській мові

В українській мові існує багато варіантів для звернення до священнослужителів та їхніх дружин. Проте, деякі з них є русизмами, а інші не зовсім ввічливі. Православна Церква України м. Глухів розповіла, які форми звернення є правильними. 

Не рекомендується використовувати: батюшка та матушка. Адже ці слова мають суфікси -ушк-, -юшк-, які не властиві українській мові. Їхнє вживання вважається калькою з російської мови.

Натомість рекомендується вживати: матінка та панотець. Ці слова є більш українськими та етимологічно правильними. Вони урочистіші та підкреслюють повагу до священнослужителя та його дружини.

До того ж ПЦУ наголошує, що отче або отець (до священнослужителя), матінка або пані (до дружини священнослужителя) є ввічливими зверненнями.

«Важливо пам'ятати: звернення до священнослужителя та його дружини може варіюватися залежно від конфесії та регіону. Найкраще запитати у віруючих або служителя церкви, як їм буде приємніше, щоб до них зверталися. Якщо Ви не знаєте, як правильно звернутися до священнослужителя, краще вжити нейтральне слово «священник»», – пише ПЦУ.

Завжди будьте ввічливими та шанобливими при спілкуванні з людьми будь-якої віри.

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Теги: українці Україна правопис православна церква Українська православна церква церква

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