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Бендестаг пояснив, чому Шольц відмовляється передавати ракети Taurus Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Бендестаг пояснив, чому Шольц відмовляється передавати ракети Taurus Україні
Справжні причини відмови у постачанні ракет Taurus зовсім не ті, які озвучує Шольц
фото з відкритих джерел

Під час виступу у Бундестазі 13 березня Шольц звинуватив опозиційних депутатів в «інструменталізації теми Taurus»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має «секретні причини», щоб відмовлятися від постачання ракет Taurus Україні, однак публічно він говорить, що це через «необхідність залучення німецьких солдатів» у війну з РФ. Про це розповів провідний член комітету з питань оборони німецького Бундестагу Александер Мюллер, передає Euractiv.

Мюллер заявив, що він вперше отримав «інформацію (...) про те, чому Шольц так думає» під час закритого засідання комітету. 

«Є одна або дві речі, які не можна обговорювати публічно, які справедливо змушують його (Шольца – ред.) вагатися», – сказав Мюллер.

Видання зазначило, що під час виступу у Бундестазі 13 березня Шольц звинуватив опозиційних депутатів в «інструменталізації теми Taurus», попри те, що вони чудово знають, що інформація про справжні причини є непублічною.

Нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію. 

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Теги: Німеччина скандал Україна озброєння Олаф Шольц

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