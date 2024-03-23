МОЗ розповів, куди з початком великої війни «зник» коронавірус

В Україні та світі коронавірус перейшов до категорії постійних проблем і захворювань, які будуть реєструватися в системі охорони здоров'я

Від жовтня 2023-го понад 147 тисяч українців перехворіли на Covid-19

Із початком повномасштабного вторгнення РФ коронавірус в Україні нікуди не зник. Covid-19 на тлі обстрілів та бої відійшов на другий план. В Україні продовжують фіксувати випадки захворювання. Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

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За словами Кузіна, від 2023-го в Україні та світі коронавірус перейшов до категорії постійних проблем і захворювань, які будуть реєструватися в системі охорони здоров'я.

«Ще до вторгнення РФ до України вдалося вакцинувати значну кількість населення. Тому ми все ж не спостерігали сплесків захворювань після початку війни, коли люди почали збиратися у бомбосховищах і інтенсивно комунікувати. Навіть попри те, що карантинні обмеження майже повністю скасували. Тому Covid тривав. Після 24 лютого 2022 року в різних країнах він мав різні фази», – сказав Кузін.

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Головний санлікар розповів, що від жовтня 2023-го понад 147 тисяч українців перехворіли на Covid-19. Крім того, було зафіксовано 815 летальних випадків. Серед жертв – чотири дитини віком до 17 років.

Нагадаємо, рідкісна, але смертельно небезпечна бактеріальна інфекція поширюється в Японії з рекордною швидкістю, і поки медики не можуть встановити причини.

До слова, у Китаї також було виявлено загадковий вірус-мутант. Основні симптоми захворювання: висока температура, озноб, але сильного кашлю немає.