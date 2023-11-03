Соратник Зеленського відрапортував, як медична система готова до «блекаутів»
Кожен медичний заклад, який законтрактований з НСЗУ, має резервні джерела живлення
Незважаючи на можливі «блекаути», медичні заклади України завжди будуть зі світлом, оскільки обладнані генераторами та сонячними панелями. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в коментарі «Главкому».
За словами Радуцького, на випадок «блекаутів» українські медичні заклади забезпечені понад 8,5 тис. генераторами та понад 1 тис. станціями Starlink. Радуцький підкреслив, що кожен медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ, має резервні джерела живлення.
«У разі відсутності електроенергії в більшості з них генератори спрацьовуватимуть автоматично – протягом кількох секунд. Генератори будуть живити операційні, реанімації, кисневі станції та інше критично важливе обладнання», – зазначив голова комітету Верховної Ради.
Радуцький повідомив, що частина лікарень мають власні свердловини та автономні котельні, сонячні панелі, і додав, що це робить їх ще стійкішими в умовах можливих «блекаутів».
Нагадаємо, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україні наразі жодних відключень світла не планується. Проте якщо будуть серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли, то можливі нетривалі відключення електроенергії.
Також «Главком» писав, що енергетична система України, яка постраждала від російських обстрілів, ще потребує відновлення. Щоб повністю відновити українську енергетичну систему, потрібно ще кілька сотень мільйонів доларів, зазначив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
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