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Мобільні оператори України не готові до блекаутів: результати перевірки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мобільні оператори України не готові до блекаутів: результати перевірки
У разі невиконання припису комісії може бути накладений штраф
фото з відкритих джерел

Операторам вже двічі повідомляли про необхідність усунення порушень 

Українські оператори мобільного зв'язку виявилися неготовими до тривалих відключень світла. Такого висновку дійшла Нацкомісія державного регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) після проведення позапланових перевірок.

У повідомленні зазначається, що за результатами восьми позапланових перевірок у компаніях Київстар, Vodafone та lifecell встановлено, що мобільні оператори не здатні забезпечити тридобову автономність та безперервність надання послуг абонентам.

«НКЕК двічі йшла назустріч операторам і своїм рішенням продовжувала терміни усунення порушень, зазначених у приписах, на додаткових 30 днів. Кожен з постачальників за цей час повинен був вжити усіх необхідних заходів для забезпечення своєї мережі автономністю по всіх визначених точках у всіх областях України. У встановлені терміни кожен з операторів повідомив про успішне усунення порушень, виявлених в ході перевірок», – зазначає НКЕК.

Однак, остання перевірка готовності мережі до триденного блекауту в компанії lifecell встановила нездатність оператора забезпечити зв'язком критично важливі об'єкти. Комісія наказала усунути виявлені порушення протягом 20 днів.

«Виконання вимог припису перевіряється комісією, і у разі невиконання розглядається питання про накладення штрафних санкцій на оператора», – йдеться у повідомленні.

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Теги: блекаут мобільні оператори Київстар Vodafone

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