Мобільні оператори України не готові до блекаутів: результати перевірки

У разі невиконання припису комісії може бути накладений штраф

Операторам вже двічі повідомляли про необхідність усунення порушень

Українські оператори мобільного зв'язку виявилися неготовими до тривалих відключень світла. Такого висновку дійшла Нацкомісія державного регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) після проведення позапланових перевірок.

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У повідомленні зазначається, що за результатами восьми позапланових перевірок у компаніях Київстар, Vodafone та lifecell встановлено, що мобільні оператори не здатні забезпечити тридобову автономність та безперервність надання послуг абонентам.

«НКЕК двічі йшла назустріч операторам і своїм рішенням продовжувала терміни усунення порушень, зазначених у приписах, на додаткових 30 днів. Кожен з постачальників за цей час повинен був вжити усіх необхідних заходів для забезпечення своєї мережі автономністю по всіх визначених точках у всіх областях України. У встановлені терміни кожен з операторів повідомив про успішне усунення порушень, виявлених в ході перевірок», – зазначає НКЕК.

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Однак, остання перевірка готовності мережі до триденного блекауту в компанії lifecell встановила нездатність оператора забезпечити зв'язком критично важливі об'єкти. Комісія наказала усунути виявлені порушення протягом 20 днів.

«Виконання вимог припису перевіряється комісією, і у разі невиконання розглядається питання про накладення штрафних санкцій на оператора», – йдеться у повідомленні.