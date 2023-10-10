Мобільні оператори України не готові до блекаутів: результати перевірки
Операторам вже двічі повідомляли про необхідність усунення порушень
Українські оператори мобільного зв'язку виявилися неготовими до тривалих відключень світла. Такого висновку дійшла Нацкомісія державного регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) після проведення позапланових перевірок.
У повідомленні зазначається, що за результатами восьми позапланових перевірок у компаніях Київстар, Vodafone та lifecell встановлено, що мобільні оператори не здатні забезпечити тридобову автономність та безперервність надання послуг абонентам.
«НКЕК двічі йшла назустріч операторам і своїм рішенням продовжувала терміни усунення порушень, зазначених у приписах, на додаткових 30 днів. Кожен з постачальників за цей час повинен був вжити усіх необхідних заходів для забезпечення своєї мережі автономністю по всіх визначених точках у всіх областях України. У встановлені терміни кожен з операторів повідомив про успішне усунення порушень, виявлених в ході перевірок», – зазначає НКЕК.
Однак, остання перевірка готовності мережі до триденного блекауту в компанії lifecell встановила нездатність оператора забезпечити зв'язком критично важливі об'єкти. Комісія наказала усунути виявлені порушення протягом 20 днів.
«Виконання вимог припису перевіряється комісією, і у разі невиконання розглядається питання про накладення штрафних санкцій на оператора», – йдеться у повідомленні.
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