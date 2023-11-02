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Радуцький розповів, як війна вплинула на доступність медичних послуг

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Радуцький розповів, як війна вплинула на доступність медичних послуг
В деяких регіонах є необхідність посилення медичних закладів кадрами
фото з відкритих джерел

Станом на травень 2023 року кількість медиків в Україні за рік повномасштабного вторгнення скоротилася на 14%

За перший рік повномасштабної війни кількість українських медиків скоротилася на 14%. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в коментарі «Главкому».

За словами Радуцького, питання міграції медиків вивчає Міністерство охорони здоров’я. Радуцький зазначив, що в деяких регіонах у кількість декларацій з пацієнтом у сімейних лікарів менше норми, в інших – значно більше. Наслідком стала необхідність підсилення медичних закладів кадрами, наприклад, в західних регіонах, де багато вимушених переселенців.

«За даними Українського центру охорони здоров’я, станом на травень 2023 року кількість медиків в Україні за перший рік повномасштабного вторгнення скоротилася на 14%. Найбільше скорочення — серед молодшого медичного персоналу. Окрім війни, є й інші фактори, який вплинули на скорочення кількості медиків. Наприклад, мобілізація», – повідомив голова комітету Ради.

Михайло Радуцький підкреслив, що про масовий виїзд медиків за кордон не йдеться. Він навів дані Міністерства охорони здоров’я Польщі – на кінець лютого поточного року там працевлаштувалося трохи більше ніж 2,3 тис. лікарів та понад 1 тис. медсестр та санітарок, що становить менш як 1% медиків України.

Він додав, що менше медичних працівників залишилося на сході, на прифронтових територіях, підконтрольних Україні.

Нагадаємо, в Україні створять кадровий резерв медичних працівників для роботи на деокупованих територіях. Народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький зазначив, що нещодавно відповідну постанову ухвалив Уряд  депутат. За його словами, процес залучення медиків до допомоги колегам розпочався під час ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. 

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Теги: Польща лікар Михайло Радуцький кордон

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