Яка сума потрібна для відновлення української енергосистеми? Відповідь «Укренерго»

«Укренерго» залучило понад мільярд доларів від західних партнерів на відновлення енергетики України

Енергетична система України, яка постраждала від російських обстрілів, ще потребує відновлення. Щоб повністю відновити українську енергетичну систему, потрібно ще кілька сотень мільйонів доларів. Про це в інтервʼю Громадському радіо розповів голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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За його словами, «Укренерго» залучило понад мільярд доларів від західних партнерів на відновлення енергетики України.

«Більшу частину своїх потреб ми вже профінансували, думаю, що ще декілька сотень мільйонів може знадобитися для того, щоб не тільки відновити об'єкти в тому форматі, у якому вони були, а також відбудувати їх в більш сучасному форматі», – пояснив він.

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Кудрицький підкреслив, що ця сума не враховує інвестицій, які будуть необхідні після звільнення всіх українських територій, включаючи Донбас та Крим. Він не виключає можливість того, що ворог, відступаючи з захоплених територій, може завдати шкоду енергетичним об'єктам.

«Наразі складно передбачити, скільки додаткових ресурсів знадобиться для того, щоб відновити нормальні схеми електропостачання на звільнених територіях України, включаючи Крим», – підкреслив чиновник.

Раніше повідомлялося, що для захисту енергооб'єктів України від нових атак з боку російських терористів «Укренерго» постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом Збройних сил.

Голова «Укренерго» також додав, що наразі відключень електроенергії не планується, але все буде залежати від ситуації.

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«Зараз (відключення електроенергії – ред.) не плануємо, все буде залежати від можливих обстрілів, чи будуть перерви в енергопостачанні взимку, чи не буде. Якщо обстрілів немає – ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли не можливо, куди влучать (росіяни – ред.) тоді будемо діяти по ситуації», – пояснив Кудрицький і додав, що цю зиму без імпорту електроенергії «пройти буде дуже складно».

Раніше британська розвідка повідомила, що наразі Росія може готуватися до атак на українську енергетичну систему взимку. Ймовірно, РФ буде застосовувати ракети, виготовлені цього року.