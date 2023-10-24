Рада анонсувала створення кадрового резерву медиків

Таким чином планується задовольнити кадрову потребу на деокупованих територіях

В Україні створять кадровий резерв медичних працівників для роботи на деокупованих територіях. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Facebook.

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«Мешканці майбутніх деокупованих територій будуть забезпечені якісною медичною допомогою. Наразі МОЗ разом із партнерами працює над створенням кадрового резерву працівників сфери охорони здоров’я для роботи на звільнених територіях. Нещодавно відповідну постанову ухвалив Уряд», – розповів депутат.

Він додав, що вже відбулося декілька зустрічей під головуванням віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук з цього питання, в рамках яких було вирішено створити кадровий резерв в електронній системі. Користувачами стануть працівники, зареєстровані у ній і зараховані до резерву.

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«Кожен медик матиме особистий кабінет, тобто профіль, за допомогою якого зможе обмінюватися документами та інформацією з іншими користувачами. Система буде взаємодіяти з іншими державними ресурсами. Наприклад, з Єдиною державною електронною базою з питань освіти для отримання відомостей про фаховість медпрацівників. Також у системі збиратиметься актуальна інформація про кадрову потребу на деокупованих територіях», – підкреслив Радуцький.

Депутат додав, що процес залучення медиків до допомоги колегам розпочався під час ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. За його словами, понад 250 медиків-добровольців приїжджали до закладів Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

Михайло Радуцький зазначив, що усього виявили бажання допомогти підтримати медиків територій, які постраждали внаслідок підриву дамби, понад 1 тис. спеціалістів. Найбільше – із Волинської, Тернопільської, Полтавської, Закарпатської областей та міста Києва.

Нагадаємо, вже понад 30 реконструктивних операцій на обличчі та шиї отримали поранені на війні українці у межах місії канадських та американських медиків Face the Future Ukraine в Івано-Франківську 15-22 жовтня. Крім операцій, світові фахівці провели міжнародні симпозіуми з лікування воєнних травм для українських хірургів та медперсоналу.