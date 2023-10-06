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Українка потрапила до реанімації після того, як випила напій у кафе: всі деталі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українка потрапила до реанімації після того, як випила напій у кафе: всі деталі
Дівчина опинилась у реанімації з опіками язика, стравоходу та шлунка
Фото: скріншот відео ТСН

На даний час постраждала перебуває у лікарні, де, за словами лікарів, пробуде ще довго

На Закарпатті 22-річна дівчина опинилась у реанімації після того, як скуштувала бузиновий напій у кафе. Постраждав також і її чоловік – вони впевнені, що у закоркованих пляшках містилася кислота, говориться в сюжеті «ТСН».

Катерина Пухніченко та її чоловік Віктор Шванба скуштували в одному з кафе Закарпаття бузиновий напій місцевого виробництва. В результаті дівчина опинилась у реанімації з опіками язика, стравоходу та шлунка, де вона провела чотири дні. Її чоловікові обпекло губи та язик – його травми виявилися не настільки серйозними.

На відео з камер спостереження у закладі видно, як офіціантка приносить парі зроблене замовлення: дві пляшки напою та склянки. Після того, як дівчина зробила кілька ковтків, вона почала плакати і вибігла з-за столика.

«Почала пищати і вибігла одразу ж у вбиральню промивати рот. Це була якась кислота», – розповів Віктор Шванба.

Українка потрапила до реанімації після того, як випила напій у кафе: всі деталі фото 1

У тому, що сталося, звинувачують виробника, бо пляшки парі принесли закоркованими. З цієї причини, впевнений чоловік, їх вміст міг потрапити туди в процесі виробництва. Той факт, що напій був у заводських пляшках, підтвердили і співробітники кафе, а також додали, що подавали їх закритими.

«Відкрила блок, він був повністю закритим. Взяла звідти дві пляшечки і принесла людям. Будь-який сік, окрім літрового, подається людям у закритому вигляді й окремо подається склянка», – розповіла офіціантка.

В той самий час, у компанії, що виробляє напій, звинувачення відкидають.

«Жодної помилки з нашої сторони не може бути. Під час технологічного виготовлення цієї продукції неможливо виготовити одну банку окремо. Якби це була серійна помилка, вона б давно вже виплила», – заявив директор компанії Ярослав Фуглевич.

За його словами, продукцію компанії споживають не лише в Україні, а й у європейських країнах та навіть США.

«Багато разів нашу продукцію обстежували за кордоном. І підтвердили нашу високу якість», – додав Фуглевич.

Зазначається, що на даний час постраждала знаходиться у хірургічному відділенні – медики стверджують, що лікуватися їй доведеться довго. Тим часом її чоловік готує позов до суду.

Теги: українка лікарня Закарпаття

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