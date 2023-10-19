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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Драмтеатр у Маріуполі та лікарня у Секторі Газа. Один винуватець?

glavcom.ua
Росіяни люто засуджують Ізраїль за, начебто, руйнування лікарні Аль-Ахлі, наче це не вони самі жорстоко і безглуздо зруйнували драмтеатр у Маріуполі
колаж: glavcom.ua

Розпалити конфлікти простіше, ніж їх загасити, особливо релігійні

Американські балістичні ракети Atacms нарешті з’явилися в Україні. І відразу вони ж з’явилися в окупованих Бердянську і Луганську, було гучно. Ми так довго чекали цих ракет, що їх поява сюрпризом не стала. А от для ворога – так.

Не маю сумнівів, що до рішення США підштовхнуло передача озброєння росії від Північної Кореї. Там мова іде про кількість боєприпасів, включно з ракетами для РСЗВ, достатню для ведення боїв протягом двох-трьох місяців з такої інтенсивністю як зараз (зараз ворог випускає 7-10 тис снарядів на добу, а літом 2022року випускав до 60 тис снарядів).

А от ми отримали пробну невеличку партію, яку можна використати за півгодини.

До того ж це найперші моделі ракет Atacms з дальністю всього 165 км, щоправда бойова частина в них касетна і потужна – майже 500 кг вибухівки. Сподіваюся, що далі підуть більш далекобійні модифікації ракет. Та й Німеччині зараз буде важко і далі уникати надання нам крилатих ракет Taurus.

Принципово ракети Atacms здатні вплинути на фронтову ситуацію, але все залежить від кількості: дюжина ракет буде мати здебільшого психологічний ефект, сотні ракет змінять перебіг подій.

І ось тут автоматично виникає питання: а чи будуть ці сотні ракет, мільйони снарядів і всього іншого, що необхідно Україні для успішної відсічи агресору? На жаль, ситуація виглядає доволі суперечною і складно передбачуваною.

Конгрес США, де затверджуються кошти на допомогу Україні, досі залишається без спікера, тобто, майже паралізованим. Конгресмени не проголосували за кандидатуру Джима Джордана, і це добре. Тому що Джордан позиціонується як противник надання воєнної допомоги Україні, він переконаний, що треба більше перейматися мексиканськими мігрантами, власне, як і його шеф Дональд Трамп. Але не факт, що Джордана не оберуть під час наступних голосувань.

А тут ще й різке погіршення ситуації на Близькому Сході у зв’язку зі знищенням лікарні в Газі і великої кількості жертв.

ХАМАС і ЦАХАЛ звинувачують в трагедії один одного. Якщо бути абсолютно безпристрасним, як якійсь рептилоїд, то Ізраїль попередив про бомбування і дав час мирним громадянам, щоб евакуюватися зі смуги Газа. А хто залишився – сам обрав свою долю.

Але хто прислухається до голосу здорового глузду?! Ті мусульмани всього світу, які на боці Палестини, зараз однозначно закликають до священної війни задля знищення Ізраїлю. Можливий такий розвиток подій, що Штатам доведеться безпосередньо втрутитися в воєнні дії. І тоді у супротивників допомоги Україні з’явиться неспростовний аргумент: «Зброя потрібна нам самим».

А в Пекіне великий товариш Сі збирає васалів на чолі з путіним. Це такий стройовий огляд перед важливими переговорами Сі Цзіньпіна з Джозефом Байденом. На яких лідер Китаю спробує виторгувати у президента США «справедливі умови конкуренції» (Китай про це казав неодноразово) в обмін на поступове зниження протистояння в різних частина світу, зокрема, на Близькому Сході.

Але розпалити конфлікти простіше, ніж їх загасити, особливо релігійні. А загалом, такий тренд на загальне примирення невигідний Україні. Бо нас спробують змусити до переговорів з замороженням ситуації на фронті.

P.S. Росіяни люто засуджують Ізраїль за начебто руйнування лікарні Аль-Ахлі, наче це не вони самі жорстоко і безглуздо зруйнували драмтеатр у Маріуполі, поховавши під руїнами сотні мирних громадян.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Ізраїль Китай лікарня ракета

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Олександр Кочетков

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