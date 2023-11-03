Пологові вигадують діагнози новонародженим, аби отримати додаткові кошти – МОЗ

У деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта і не мають бути причиною для лікування

Пологові та перинатальні центри України вигадують новонародженим несправжні діагнози. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта. Про це заявила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

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«У ході моніторингу медичних закладів, проведеного МОЗ та НСЗУ, було виявлено, що пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених задля переведення їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта» – йдеться у повідомленні.

У деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта і не мають бути причиною для лікування.

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Крім того, майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад навіть при тому, що пологові та перинатальні центри мають відповідні пакети послуг.

«Пакет складних неонатальних випадків має спонукати надавати медичну допомогу у приймаючому закладі. А по факту ці лікарні перенаправляють маленьких пацієнтів у дитячі лікарні, і діти страждають під час транспортування», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Подвійну оплату медзаклади отримують за приблизно 30% дітей.

«Також у 2023 році суттєво збільшилась кількість кесаревих розтинів порівняно з попередніми роками. Така динаміка може свідчити про виконання операції без медичних показів, а виключно задля отримання коштів за втручання», – додали в МОЗ.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності й пропонує замість неї оцінку втрати функціональності.