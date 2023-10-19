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ООН хоче провести власне розслідування обстрілу лікарні в Секторі Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ООН хоче провести власне розслідування обстрілу лікарні в Секторі Гази
Мартін Гріффітс вважає, що розслідування має бути зроблене дуже швидко
фото з відкритих джерел

Гріффітс нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє авіаудари по цивільних об'єктах

ООН може провести розслідування обстрілу лікарні в секторі Гази. Про це в інтерв’ю CNN розповів заступник генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

За його словами, ООН, безумовно, захоче провести власне розслідування. І це має бути зроблено дуже скоро й дуже швидко. 

Розслідування ООН, за словами заступника генерального секретаря, може допомогти засвоїти важливі уроки «щоб це не повторилося в іншій лікарні, в іншій школі, в іншій установі, де ховаються люди».

При цьому Гріффітс нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє авіаудари по цивільних об'єктах.

Зазначимо, ЦАХАЛ заперечив свою причетність до удару по лікарні, заявивши, що не діяв у цьому районі під час вибуху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував удар по лікарні «Аль-Ахлі» у центрі Сектора Гази та заявив, що удар по лікарні стався у результаті невдалого запуску ракети «ісламським джихадом».

Нагадаємо, ввечері 17 жовтня органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей.

У Al Jazeera зазначили, що лікарня Аль-Ахлі розташована у центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу.

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Теги: Сектор Гази ХАМАС Ізраїль розслідування бомбардування лікарня

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