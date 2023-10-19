ООН хоче провести власне розслідування обстрілу лікарні в Секторі Гази

Мартін Гріффітс вважає, що розслідування має бути зроблене дуже швидко

Гріффітс нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє авіаудари по цивільних об'єктах

ООН може провести розслідування обстрілу лікарні в секторі Гази. Про це в інтерв’ю CNN розповів заступник генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

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За його словами, ООН, безумовно, захоче провести власне розслідування. І це має бути зроблено дуже скоро й дуже швидко.

Розслідування ООН, за словами заступника генерального секретаря, може допомогти засвоїти важливі уроки «щоб це не повторилося в іншій лікарні, в іншій школі, в іншій установі, де ховаються люди».

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При цьому Гріффітс нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє авіаудари по цивільних об'єктах.

Зазначимо, ЦАХАЛ заперечив свою причетність до удару по лікарні, заявивши, що не діяв у цьому районі під час вибуху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував удар по лікарні «Аль-Ахлі» у центрі Сектора Гази та заявив, що удар по лікарні стався у результаті невдалого запуску ракети «ісламським джихадом».

Нагадаємо, ввечері 17 жовтня органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей.

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У Al Jazeera зазначили, що лікарня Аль-Ахлі розташована у центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу.