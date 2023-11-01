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Суд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров’я Гусак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров’я Гусак
У Печерському районному суді у відкритому форматі проводиться судове засідання щодо глави НСЗУ Наталії Гусак
фото: lb.ua

Рішення суду оголосив суддя Печерського суду Сергій Вовк

Сьогодні, 1 листопада, Печерський районний суд м. Києва не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові НСЗУ Наталії Гусак у вигляді особистого зобов'язання. Про це повідомляє LB.ua. 

Як зазначається, рішення суду оголосив суддя Печерського суду Сергій Вовк.

Під час засідання суду сторона обвинувачення звернулася до суду з проханням обрати запобіжний захід голові НСЗУ у вигляді особистого зобов'язання з вимогою утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

У свою чергу, сторона захисту зауважила, що слідство не вивчило всі документи.

Як зазначила під час засідання суду Гусак, під час обшуку всі необхідні документи надавалися і в паперовій, і в електронній формі.

Як зауважив під час засідання суду адвокат Гусак Володимир Лящовський, запобіжний захід матиме репутаційні наслідки для НСЗУ в цілому, у тому числі у міжнародних партнерів. За його словами, не доведено також наявність підстав, що підозрювана у справі переховується від слідства, не визначено коло осіб-свідків, з якими при обранні запобіжного заходу не має права спілкуватися підозрювана тощо.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 листопада, у Печерському районному суді у відкритому форматі проводиться судове засідання, на якому мають обрати запобіжний захід главі Національної служби здоров’я України Наталі Гусак, яку підозрюють у службовому недбальстві. 

Теги: адвокат слідство документи суддя НСЗУ

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Суд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров’я Гусак
Суд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров’я Гусак
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