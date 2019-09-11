Спалах менінгіту зафіксували у харківській школі



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П'ятеро дітей захворіли ще до початку навчального року, одна дитина - на третій день відвідування школи

У Харкові шестеро учнів школи №155, що в мікрорайоні Сонячному (Індустріальний район), захворіли на менінгіт. Як розповіла Комментариям директор Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота, це учні шостого і восьмого класів, їх госпіталізували в інфекційну лікарню.

П'ятеро дітей захворіли ще до початку навчального року, одна дитина - на третій день відвідування школи. Тому спалах захворювання не пов'язують з навчальним закладом. Можливо, діти контактували між собою поза школою. Менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним або контактно-побутовим шляхом.

За словами головного санітарного лікаря міста, у школі провели дезіфенкцію та інші протиепідемічні заходи. Керівнику навчального закладу надано рекомендації щодо профілактики: провітрювати і проводити генеральне прибирання приміщень, тимчасово скасувати кабінетну систему навчання.

Махота також додала, що менінгіту притаманна своя сезонність: підйом захворюваності відбувається в кінці серпня - початку вересня.