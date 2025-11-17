Спалах гепатиту А на Закарпатті: в одному з сіл запроваджуються обмеження для туристів

Посилені заходи діятимуть з 19 листопада 2025 року протягом 60 діб або до окремого рішення комісії

У селі Іза Закарпатської області запроваджуються посилені протиепідемічні заходи через ускладнення епідситуації щодо вірусного гепатиту А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську обласну державну адміністрацію.

«Попри раніше введені обмеження захворюваність залишається високою. Також після відновлення очного навчання в місцевій школі відбувся повторний спалах інфекції: сім випадків серед школярів медики зареєстрували минулого тижня. Рішення про введення додаткових протиепідемічних обмежень сьогодні ухвалили на позаплановому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Основна мета – не допустити подальше поширення інфекції», – йдеться у повідомленні.

Посилені заходи діятимуть з 19 листопада 2025 року протягом 60 діб або до окремого рішення комісії.

Основні обмеження:

призупинено роботу місцевих весільних залів, кафе та ресторанів;

заборонено проведення масових заходів у м. Хуст та с. Іза (ярмарки, святкування, торгівля харчовою продукцією тощо);

заклади освіти с. Іза переведено на дистанційне навчання;

призупинено туристичні заходи на території с. Іза та околиць.

Також під забороною – в'їзд туристичних автобусів до Ізи, крім транзитного проїзду, та зупинка будь-якого транспорту з метою відвідування закладів харчування, торгівлі, побуту та обслуговування.

