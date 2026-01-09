Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 9-10 січня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 9-10 січня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 9 по 10 січня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

9 січня

У п’ятницю, 9 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.

10 січня

У суботу, 10 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: алкоголь самопочуття місто харчування магнітна буря стрес Сонце Планета Земля здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 5 по 6 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 5-6 січня: якою буде сонячна активність
5 сiчня, 07:26
Активність Сонця з 1 по 2 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 січня: якою буде сонячна активність
1 сiчня, 07:30
Лікар рекомендує ранкові прогулянки – навіть коротке перебування на свіжому повітрі або біля відкритого вікна насичує кров киснем
Лікар назвав прості ранкові звички, що рятують серце
28 грудня, 2025, 05:30
До моменту повноцінного запуску системи бізнес зможе продовжувати замовлення та використання паперових марок акцизного податку
Уряд остаточно відтермінував перехід на еАкциз
26 грудня, 2025, 21:44
Активність Сонця з 25 по 26 грудня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 25-26 грудня: якою буде сонячна активність
25 грудня, 2025, 07:26
Активність Сонця з 23 по 24 грудня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 23-24 грудня: якою буде сонячна активність
24 грудня, 2025, 07:30
Росіяни менше їдять через борги
Росіяни скорочують витрати на їжу через кредити
23 грудня, 2025, 08:14
Музиканти вирішили вигідно обміняти викрадену тварину на їжу та алкоголь
Зібров украв козу та обміняв її на самогон: артист зробив несподіване зізнання
14 грудня, 2025, 18:34
Синоптикиня попередила про слизькі дороги через зниження температури
До України йдуть морози: синоптикиня попередила про небезпеку
12 грудня, 2025, 10:22

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 9-10 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 січня: якою буде сонячна активність
Звільнено очільника Держлікслужби
Звільнено очільника Держлікслужби
Як зняти біль у горлі, якщо під рукою немає потрібних ліків: поради терапевтки
Як зняти біль у горлі, якщо під рукою немає потрібних ліків: поради терапевтки
Прогноз магнітних бур на 7-8 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-8 січня: якою буде сонячна активність
Як зберігати ліки під час блекаутів: ознаки того, що препарати зіпсовані
Як зберігати ліки під час блекаутів: ознаки того, що препарати зіпсовані
Прогноз магнітних бур на 5-6 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 січня: якою буде сонячна активність

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua