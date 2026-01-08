Звільнено очільника Держлікслужби

Ісаєнка звільнено у зв’язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2025 році

Кабмін звільнив Романа Ісаєнка з посади голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду від 7 січня 2026 р.

«Звільнити Ісаєнка Романа Миколайовича з посади голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у зв’язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2025 році (пункт 3 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу»)», – йдеться у розпорядженні.

Водночас уряд видав розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на Володимира Короленка.

Раніше «Економічна правда» повідомляла, що Національне антикорупційне бюро проводило обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Опісля Кабінет міністрів порушив дисциплінарне провадження проти нього.

У лютому Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info. За даними журналістів, приватна лабораторія «Добробут-Лікилаб» майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби. Нібито її створили люди з оточення Романа Ісаєнка.

До слова, Кабінет міністрів призначив Романа Ісаєнка головою Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 2024 році.