Лікарні під загрозою? Потенційна заборона етанолу в ЄС викликала тривогу серед науковців

Класифікація етанолу як «небезпечної речовини» може заборонити дезінфектори в лікарнях ЄС

Класифікація етанолу як небезпечної речовини Європейським Союзом призведе до заборони багатьох критично важливих засобів для дезінфекції рук та миючих засобів, які використовуються у лікарнях, що викликало серйозне занепокоєння у сфері охорони здоров’я. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Ситуація виникла після того, як 10 жовтня одна з робочих груп Європейського хімічного агентства (ECHA) у своїй внутрішній рекомендації позначила етанол як токсичну речовину, яка нібито підвищує ризик розвитку раку та ускладнень під час вагітності, і яку необхідно замінити у миючих та інших засобах.

Очищувачі на спиртовій основі визнані безпечними в ЄС та з 1990-х років входять до переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Комітет ECHA, який вивчає активні біоцидні речовини, збереться 24–27 листопада, щоб вирішити, чи класифікувати етанол як шкідливий для людини. Після цього він надішле рекомендацію до Європейської комісії, яка ухвалить остаточне рішення.

ECHA заявило, що якщо його експертний комітет «дійде висновку, що етанол є канцерогенним», воно порекомендує його заміну. Однак Агентство додало, що етанол «все одно може бути схвалений для передбачуваного біоцидного використання, якщо це вважається безпечним з огляду на очікувані рівні експозиції або якщо не знайдено альтернативи». Агентство підкреслило, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Галузь охорони здоров'я вже забила на сполох. «Вплив на лікарні буде величезним. Інфекції, пов'язані з медичним обслуговуванням, щороку вбивають більше людей у ​​всьому світі, ніж малярія, туберкульоз та СНІД разом узяті», – заявила Олександра Петерс із Женевського університету та мережі «Чисті лікарні».

Петерс зазначила, що альтернативи етанолу, приміром, ізопропанол, є ще токсичнішими. Вона також наголосила, що багаторазове використання мила замість дезінфектора є менш ефективним, займає більше часу та пошкоджує шкіру. Одне дослідження показало, що без дезінфікуючого засобу медсестри витрачають 30 хвилин із кожної години операції на миття рук.

Нагадаємо, у Європейському Союзі набула чинності заборона на використання в манікюрі одного з ключових компонентів для гель-лаків та акрилових нігтів, що може змінити індустрію краси. З 1 вересня 2025 року в Європейському союзі буде заборонено використання оксиду триметилбензоїлу дифенілфосфіну або TPO – речовина, яка використовується як фотоініціатор для затвердіння гелів під впливом ультрафіолетового світла, у тому числі в гелях для нарощування та моделювання нігтів.