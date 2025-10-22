На Вінниччині зафіксовано майже пів сотні випадків бореліозу: як захиститися

Щоб захиститися від бореліозу, фахівці рекомендують уникати високої трави, чагарників та лісових зон без належного захисту

Хвороба передається переважно через укуси інфікованих кліщів

У вересні на території Вінницької області зареєстровано 43 випадки бореліозу (хвороби Лайма). Це у 1,5 раза менше, ніж у серпні 2025 року, та у п'ять разів більше, ніж у січні 2025 року (тоді було лише вісім випадків). Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає «Главком».

Хвороба Лайма передається переважно через укуси інфікованих кліщів. Зростання кількості випадків у весняно-літній період пов’язане з підвищенням активності кліщів.

Як захиститися?

Уникайте високої трави, чагарників та лісових зон без належного захисту.

Одягайте світлий одяг із довгими рукавами та щільною тканиною.

Використовуйте репеленти від кліщів.

Обов’язково оглядайте себе та дітей після прогулянок на природі.

