Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині зафіксовано майже пів сотні випадків бореліозу: як захиститися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині зафіксовано майже пів сотні випадків бореліозу: як захиститися
Щоб захиститися від бореліозу, фахівці рекомендують уникати високої трави, чагарників та лісових зон без належного захисту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Хвороба передається переважно через укуси інфікованих кліщів

У вересні на території Вінницької області зареєстровано 43 випадки бореліозу (хвороби Лайма). Це у 1,5 раза менше, ніж у серпні 2025 року, та у п'ять разів більше, ніж у січні 2025 року (тоді було лише вісім випадків). Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає «Главком».

Хвороба Лайма передається переважно через укуси інфікованих кліщів. Зростання кількості випадків у весняно-літній період пов’язане з підвищенням активності кліщів.

На Вінниччині зафіксовано майже пів сотні випадків бореліозу: як захиститися фото 1

Як захиститися?

  • Уникайте високої трави, чагарників та лісових зон без належного захисту.
  • Одягайте світлий одяг із довгими рукавами та щільною тканиною.
  • Використовуйте репеленти від кліщів.
  • Обов’язково оглядайте себе та дітей після прогулянок на природі.

До слова, лікар-інфекціоніст Надія Дребот розповіла про ризики зараження кліщовим енцефалітом в Україні та надала рекомендації щодо профілактики. За її словами, попри те, що в Європі від цієї хвороби вакцинують, Україна не належить до ендемічних зон. 

Читайте також:

Теги: Вінниччина здоров'я кліщ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найвищий ризик зараження сифілісом спостерігається у великих містах, як Берлін, Гамбург, Кельн, Франкфурт-на-Майні та Мюнхен
У Німеччині зафіксовано рекордну кількість випадків зараження сифілісом
27 вересня, 04:03
У Великій Британії знайшли комарів, які переносять небезпечні віруси
У Британії знайдено комарів, які переносять три види небезпечних вірусів
6 жовтня, 07:56
22-річного водія затримано в порядку ст. 208 КПК України
На Вінниччині затримано 22-річного водія, який спричинив смертельну аварію
9 жовтня, 22:04

Новини

На Вінниччині зафіксовано майже пів сотні випадків бореліозу: як захиститися
На Вінниччині зафіксовано майже пів сотні випадків бореліозу: як захиститися
У Могилеві-Подільському авто збило школяра
У Могилеві-Подільському авто збило школяра
У Вінниці розгорівся скандал через прохання встановити мурал полеглому «азовцю» Гринцевичу
У Вінниці розгорівся скандал через прохання встановити мурал полеглому «азовцю» Гринцевичу
Вінниччина: через дефіцит сировини призупинили роботу два цукрових заводи
Вінниччина: через дефіцит сировини призупинили роботу два цукрових заводи
На Вінниччині браконьєр наловив карасів на 700 тис. грн
На Вінниччині браконьєр наловив карасів на 700 тис. грн
На Одещині жінка викрала авто, бо захотіла поїхати до моря
На Одещині жінка викрала авто, бо захотіла поїхати до моря

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua