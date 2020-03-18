В Італії вперше в Європі випробують на тваринах вакцину від Covid-19



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Якщо випробування вакцини від компанії Takis пройдуть успішно, то незабаром вакцину можуть почати тестувати на людях

Вакцина отримана на підставі фрагмента генетичного матеріалу вірусу і передбачає застосування технології електропорації

В Італії вперше в Європі почнеться тестування на тваринах вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Ansa у вівторок, 17 березня.

Вакцину, розроблену компанією Takis, почнуть тестувати протягом тижня. Її випробування отримало дозвіл міністерства охорони здоров'я Італії. Це перші випробування в Європі. Після них вакцину можуть почати вже тестувати на людях.

Відзначається, що вакцина отримана на підставі фрагмента генетичного матеріалу вірусу і передбачає застосування технології електропорації. Вона передбачає невеликий електророзряд після внутрішньомускульного введення для полегшення потрапляння препарату в молекули і активізації імунної системи.

Перші лабораторні випробування вказують на «сильну реакцію імунної системи», пише ЗМІ, посилаючись на розробників вакцини.

Нагадаємо, у США 17 березня першим чотирьом волонтерам ввели вакцину від коронавірусу Covid-19, розроблену в рекордно короткий термін

Зазначимо, що напередодні лідери G7 назвали коронавірус трагедією та світовою кризою охорони здоров'я.

Як відомо, в Європі не залишилося країн без інфікованих коронавірусом.

До слова, в Італії за добу від коронавірусної інфекції померли 345 осіб. За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бормана, всього в країні через спалах коронавірусустаном на 17 березня померли понад 2,5 тис. людей.

В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.