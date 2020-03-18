МВС застерігає громадян від поширення фейків про коронавірус



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Чутки мають різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі дезінфікуючих засобів і завершуючи забороною прогулянок із дітьми під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності

На думку МВС, ті, хто розповсюджує фейки, мають на меті поширення паніки та дестабілізацію ситуації

Міністерство внутрішніх справ України просить громадян використовувати лише офіційні повідомлення органів влади щодо карантину в країні.

Про це повідомляється на офіційній сторінці МВС.

«Змушені констатувати, що наразі інформаційно-аналітичні підрозділи департаменту Кіберполіції фіксують різке збільшення випадків розповсюдження різноманітних чуток та неправдивої інформації у зв’язку із введенням у державі режиму карантину для боротьби з особливо небезпечною коронавірусною інфекцією», - йдеться у повідомленні.

На думку МВС, ті, хто розповсюджує фейки в таких умовах, мають на меті поширення паніки та дестабілізацію ситуації.

«Фейки, чутки та відверта неправда має різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі дезінфікуючих засобів із гелікоптерів над спальними районами великих міст і завершуючи забороною прогулянок із дітьми вулицями Києва під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності», - розповідають у міністерстві.

МВС просить критично ставитися до таких чуток та повідомляти департамент Кіберполіції про їх поширення.

«З питань, що стосуються порядку організації карантинних заходів та відповідальності за їх порушення, офіційна інформація буде розповсюджуватися виключно офіційними каналами через Інтернет-портали президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ», - зазначають в МВС.

Нагадаємо, напередодні СБУ спростувала фейк про «розпилення хімікатів» над українськими містами.