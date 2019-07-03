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    Здоров'я

    Супрун розповіла, коли гарантовані медпослуги замінять псевдобезоплатну медицину

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    Уляна Супрунвосени презентує&nbsp;програму гарантованих медичних послуг - Супрун розповіла, коли гарантовані медпослуги замінять псевдобезоплатну медицину
    Уляна Супрунвосени презентує програму гарантованих медичних послуг

    До гарантованого пакету увійдуть послуги первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної допомоги, а також екстрена, паліативна та реабілітаційна допомога

    Восени цього року МОЗ планує презентувати програму щодо гарантованих медичних послуг, що має замінити «псевдобезоплатну медицину».

    Про це у Facebook написала в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

    «Програма медичних гарантій — це пакет гарантованих медичних послуг. У 2019 році ми вперше в історії України презентуватимемо такий перелік. Він має замінити псевдобезкоштовну медицину. Перелік є базовим набором життєво необхідних медичних послуг. Для того, щоб у 2020 році в Україні запрацювала програма медичних гарантій, необхідно, щоб восени 2019 року всі заклади спеціалізованої допомоги підписали договори з НСЗУ: потрібно автономізуватися, комп’ютеризуватися та мати відповідне обладнання», - зазначила Супрун.

    За її словами, у 2020 році всі медичні заклади будуть отримувати оплату за медичні послуги згідно з програмою медичних гарантій за договорами з Національною службою здоров’я України.

    «До гарантованого пакету увійдуть послуги первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної допомоги, а також екстрена, паліативна та реабілітаційна допомога», - зазначила Супрун.

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