Супрун спростувала найпоширеніші міфи про кір



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Кір - смертельно небезпечна хвороба, а вірус кору - один із найбільш «живучих» у світі

За словами Супрун, ірраціонально у сучасному світі свідомо наражати свою дитину на страждання, хвороби і ставити під загрозу життя

В.о. глави Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун спростувала фейки про кір, содо-сольові клізми та інші нісенітниці псевдоекспертів з кору.

Про це Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

«Кір - смертельно небезпечна хвороба, а вірус кору - один із найбільш «живучих» у світі. Якщо ваша дитина перехворіє природним шляхом, у неї сформується імунітет проти цього захворювання. Однак інфекція може викликати ускладнення: ураження мозку, бронхіт, пневмонію. Внаслідок кору людина може отримати інвалідність чи померти. Це одна з головних причин смертності дітей у світі» , - йдеться у повідомленні.

Також наводиться перелік найпоширеніших фейків про кір та їх спростування:

Міф: щеплення від кору не гарантує, що дитина не захворіє, тому його можна не робити.

Факт: щеплення від кору — це єдиний надійний захист від хвороби і важких ускладнень. Після щеплення двома дозами вакцини КПК залишається ризик, що дитина може захворіти на кір. Але він мізерний — лише 3-5%.

Тому порівнювати ризики захворіти на кір вакцинованої дитини та невакцинованої — це маніпуляція.

Міф: якщо не застосовувати антибіотики і жарознижуючі засоби під час хвороби, то енцефаліт (ураження мозку) неможливий. Жарознижучі «завадять» кору «проявитися» висипом, тому хвороба «піде всередину» — в легені та мозок.

Факт: енцефаліт є одним із ускладнень кору. В жодному разі його не можуть викликати антибіотики чи жарознижуючі препарати. Так само препарати для зниження температури, які обов’язково треба приймати після перетину позначки термометра 38,5, не можуть вплинути на розповсюдження висипу, тим паче — спрямувати хворобу в легені і мозок.

Фейк: замість жарознижуючого засобу звільніть сили імунної системи для боротьби з вірусом кору: зробіть дитині клізми на основі розчину солі і соди у воді.

Факт: Такий підхід щодо дитини, яка хворіє на кір, можна назвати лише видом тортур. Не займайтесь самолікуванням - при перших ознаках зверніться до лікаря!

Нагадаємо, у МОЗ запевняють, що кір в Україні йде на спад.