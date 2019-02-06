Відсторонивший Супрун суддя раніше поновив на посаді Насірова



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Раніше Сергій Каракашьян прославився тим, що назвав рекламу з «досягненнями» Луценка не політичною, а соціальною Фото: facebook.com

Сергій Каракашьян із зарплатою судді (в районі 200 тисяч гривень на рік) добудовує будинок під Обуховом, їздить на Mitsubishi Pajero Sport 2014 року, записаній на родича ($20 тисяч), має квартиру в Києві та кілька земельних ділянок під Києвом

Суддя Сергій Каракашьян, який своїм рішення сьогодні відсторонив від виконання обов’язків в.о. глави МОЗу Уляну Супрун, раніше відновив на посаді керівника ДФС скандального Романа Насірова. Про це повідомляє Центр протидії корупції у Facebook.

«Про суддю Сергія Каракашьяна, який відсторонив Уляну Супрун. Це той самий суддя, який разом з двома своїми колегами поновив на посаді Романа Насірова. А ще Каракашьян назвав рекламу з «досягненнями» Луценка не політичною, а соціальною», – повідомляє у Центрі протидії корупції.

У повідомленні наголошується, що основний дохід сім’ї Каракашьяна – зарплата судді (в районі 200 тисяч гривень на рік). Однак це не заважає йому добудовувати будинок під Обуховом та їздити на Mitsubishi Pajero Sport 2014 року, записаній на родича. Коштує таке авто приблизно $20 тисяч.

«Є квартира в Києві, кілька земельних ділянок під Києвом. На все вистачило суддівської зарплати. Має рушницю, колекціонує монетки і марки», – сказано у повідомленні.

Колаж: Prosud

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС. Насіров 27 грудня приходив у відомство, проте керівником ДФС залишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року. 9 січня Кабмін оскаржив поновлення Насірова на посаді керівника ДФС.

Як повідомлялося, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я. Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.