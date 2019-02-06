Супрун відреагувала на своє відсторонення і попередила про загрози



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Супрун перервала своє відрядження до США

«Йдеться про безпеку, здоров’я та життя мільйонів людей», - заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун планує «у найкоротші строки відновити роботу міністерства», 6 лютого вона повертається в Україну з відрядження у США, яке «було скасоване у зв’язку з ухвалою судді Каракашьяна».

Про це Супрун написала у Facebook, прокоментувавши вчорашнє рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про її відсторонення.

«Зміни, які нам вдалося досягти, поставлені під загрозу. Але наразі разом з командою Міністерство охорони здоров'я України маємо ряд дуже конкретних проблем і питань. Як ліки, закуплені на суму понад 633 мільйони гривень коштів платників податків, які готуються до відправки в регіони на складах МОЗУ, будуть відправлені у медзаклади? Адже розподіл препаратів відбувається за підписом в.о. міністра.

На складах державних підприємств «Укрвакцина» та «Укрмедпостач» готуються до розвезення в регіони життєво необхідні препарати за 33 програмами державних закупівель. Це вакцини проти кору, які є єдиним засобом, щоб зупинити спалахи хвороби. Це ліки для онкохворих дітей і дорослих, людей з діабетом, хворобами серця, гепатитом, препарати для тих, хто потребує діалізу чи антиретровірусної терапії. Хто підпише договори з міжнародними організаціями, які закуповуватимуть ліки, вакцини та медичні вироби за кошти держбюджету 2019 року? Бо повноваження підписувати договори також має лише в.о. міністра», - підкреслила Супрун.

Крім того, очільниця МОЗу повідомила, що так само під загрозою вчасні закупівлі й поставки ліків за кошти цьогорічного бюджету.

«МОЗ України у рекордні терміни розпочав процес закупівель. Однак через те, що наразі ніхто не вповноважений виконувати обов’язки міністра, укладання договорів із закупівельниками може не відбутися вчасно. Зірвані терміни поставок призведуть до того, що тисячі людей залишаться без лікування. А довіра до міжнародних організацій, які не дають красти кошти з державного бюджету та допомагають закуповувати в рази більше ліків, вакцин, стентів та інших необхідних медичних виробів - буде втрачена», - зауважила Супрун.

«Хто підпише документи про відправку на лікування за кордон 44 громадян? Бо накази про відправку підписує в.о. міністра. Йдеться про безпеку, здоров’я та життя мільйонів людей. Я готова підписувати усе необхідне», - додала в.о. міністра охорони здоров’я.

Як повідомлялося, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.