Супрун запевняє, що для легалізації медичного канабісу закон не потрібен



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На думку Суппрун, розробка нового законопроєкту - це втрачений час для пацієнтів

Колишння очільниця МОЗ Уляна Супрун заявила, що для легалізації медичного канабісу не потрібен якийсь спеціальний законопроєкт, досить Кабміну схвалити перенесення канабісу з категорії заборонених речовин у категорію речовин з обмеженим обігом.

Про це Супрун написала в Facebook.

Вона зазначила, що думка нинішньої міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької про необхідність законопроєкту помилкова.

За словами Супрун, є проєкт постанови Кабміну про перенесення канабісу зі списку небезпечних наркотиків, обіг яких заборонено, у список наркотиків, обіг яких обмежено. Супрун каже, що його потрібно тільки прийняти.

«Це означає, що виробництво і поширення ліків з канабісу стануть можливими в Україні. Але вони будуть суворо контролюватися», - написала вона.

На думку Суппрун, розробка нового законопроєкту - це втрачений час для пацієнтів, які потребують таких препаратів для лікування.

Зазначений проєкт постанови Кабміну має всі необхідні узгодження, зазначає колишня глава МОЗ.

«Але на останньому засіданні уряду Гройсмана був заблокований через зауваження від МВС України», - написала Супрун.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька переконана, що найближчим часом у Верховній раді може з'явитися новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Також Зоряна Скалецька прокоментувала інформацію про те, що колишній керівник МОЗ Уляна Супрун виносила на засідання уряду питання легалізації медичної марихуани, однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував ініціативу.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя», який стосується легалізації медичного канабісу зареєстрували 20 травня. Петицію мали розглянути на першому пленарному засіданні Ради після дня реєстрації. Її включили до порядку денного, але ані 28, ані 30 травня черга до проекту закону №10313 не дійшла.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприяти легалізації медичного канабісу.