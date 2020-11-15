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    Степанов вирішив лікуватися як «звичайний пацієнт»

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    Глава МОЗ Максим Степанов лікується вдома - Степанов вирішив лікуватися як «звичайний пацієнт»
    Глава МОЗ Максим Степанов лікується вдома

    Міністр хоче відчути на собі, як працює протокол лікування коронавірусу в Україні

    Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов хоче лікуватися коронавірусу як звичайний пацієнт. Це дозволить міністру «побачити ситуацію з лікуванням в Україні».

    Про це заявив у своєму відеозверненні.

    Він зазначив, що поточна ситуація дозволить йому виявляти проблеми і вирішувати їх у реальному часі.

    «Звичайно, кожен день я буду ділитися інформацією в соцмережах про свій «шлях пацієнта». Моє завдання - виявляти найгостріші проблеми, і вирішувати їх в реальному часі», - сказав Степанов.

    Нагадаємо, 14 листопада у Максима Степанова підтвердили коронавірус. Глава міністерства пішов на самоізоляцію після підтвердження діагнозу.

    12 листопада віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук захворів на коронавірус. 

    Перед цим стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

    9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома. Глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

    Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

    Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр медицина лікар Максим Степанов хвороби коронавірус
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