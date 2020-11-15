Степанов вирішив лікуватися як «звичайний пацієнт»

Міністр хоче відчути на собі, як працює протокол лікування коронавірусу в Україні

Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов хоче лікуватися коронавірусу як звичайний пацієнт. Це дозволить міністру «побачити ситуацію з лікуванням в Україні».

Про це заявив у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що поточна ситуація дозволить йому виявляти проблеми і вирішувати їх у реальному часі.

«Звичайно, кожен день я буду ділитися інформацією в соцмережах про свій «шлях пацієнта». Моє завдання - виявляти найгостріші проблеми, і вирішувати їх в реальному часі», - сказав Степанов.

Нагадаємо, 14 листопада у Максима Степанова підтвердили коронавірус. Глава міністерства пішов на самоізоляцію після підтвердження діагнозу.

12 листопада віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук захворів на коронавірус.

Перед цим стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома. Глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».