Цей овоч має миттєвий ефект очищення крові: коштує недорого
Буряк відновлює функції печінки та знижує артеріальний тиск
Буряк містить багато корисних мікроелементів, які можуть позитивно впливати на організм. Крім того, вживання цього продукту у їжу може допомогти швидко очистити кров.
Буряк має корисний вплив на організм, оскільки покращує стан капілярів, зміцнює стінки судин, знижує артеріальний тиск та підтримує нормальне травлення. У сирому буряку є бетаїн, який допомагає боротися з остеопорозом, хворобою Альцгеймера, атеросклерозом, захворюваннями серця, анемією, мастопатією та тромбофлебітом. Окрім того, буряк містить бета-ціанін – пігмент, який надає йому темно-червоний колір і є потужним антиоксидантом.
До того ж овоч підвищує кислотність шлункового соку, покращує засвоєння білка і В12, заліза, магнію, очищає кров, відновлює функції печінки, балансує обмінні процеси.
Нагадаємо, що буряк потрібно обмежувати у раціоні людям з діабетом. Також ті, хто страждають на остеопороз або мають до нього підвищену схильність, повинні обмежити вживання буряка, оскільки цей продукт може перешкоджати засвоєнню кальцію.
До слова, буряк цьогоріч подешевшав на 43% та коштує приблизно сім грн за кілограм.
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