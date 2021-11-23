У Бердянську від рідкісної хвороби помер чоловік

У Запорізькій області від ботулізму помер чоловік

Наразі у місті тривають перевірки ринків, де продають рибу

Медики у Бердянську Запорізької області зареєстрували смерть чоловіка від ботулізму. У місті почалися перевірки ринків, де продають рибу. Як повідомили у головному управлінні Держспоживслужби у Запорізькій області, його дружина перебуває у лікарні.

Сім'я вживала в'ялену рибу свого домашнього приготування, придбану у сирому вигляді на центральному ринку Бердянська.

За результатами лабораторних досліджень у відібраних зразках харчових продуктів та крові постраждалих виявлено ботулотоксин типу Е.

Фахівці проводять санітарно-епідеміологічне розслідування та позапланову перевірку на міському ринку Центральний. У продавців перевіряються документи безпеки рибної продукції та умов її реалізації.

Робочі групи за участю поліції перевіряють усі пункти продажу свіжої риби на території міста.

Ботулізм – це рідкісне захворювання, що паралізує м'язи. Його викликає токсин (отруйна речовина), який виробляється Clostridium botulinum (C. botulinum) – бактерією, що зазвичай знаходиться у ґрунті.

В основному зараження відбувається через вживання в'яленої, копченої та солоної риби, рибних, м'ясних, грибних та овочевих консервів, ковбаси та м'ясних продуктів у вакуумній упаковці.

Особливо небезпечні продукти, вироблені власноруч чи куплені на стихійних ринках. Вони можуть містити ботулінічну паличку або спори.