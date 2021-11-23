Пішов із життя головний диригент української опери Аллін Власенко

Аллін Власенко помер на 83 році життя

У балетному та оперному репертуарі Власенка понад пів сотні вистав

На 83 році життя помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко. Про це повідомила пресслужба Національної опери.

Причина смерті не повідомляється.

Влітку 2021 року відвідувачі опери повідомляли, що Аллін Власенко втратив свідомість під час концерту. Серед глядачів лікаря не було, диригента забрала «швидка».

Як повідомили в опері, артист три роки тому відсвяткував 60-річчя своєї творчої діяльності.

У 1966–1971 роках Аллін Власенко працював у державному симфонічному оркестрі України.

У 1971 році став диригентом Національної опери України імені Тараса Шевченка.

У 1992–1996 – головний диригент симфонічного оркестру Харківської філармонії.

Всього у репертуарі Алліна Власенка понад 50 оперних та балетних вистав.

Він поставив балети «Баядерка», «Лускунчик», «Ніч перед Різдвом», «Кармен-сюїта» тощо.