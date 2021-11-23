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    Пішов із життя головний диригент української опери Аллін Власенко

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    Аллін Власенко помер на 83 році життя - Пішов із життя головний диригент української опери Аллін Власенко
    Аллін Власенко помер на 83 році життя
    Фото Національної опери

    У балетному та оперному репертуарі Власенка понад пів сотні вистав

    На 83 році життя помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко. Про це повідомила пресслужба Національної опери.

    Причина смерті не повідомляється.

    Влітку 2021 року відвідувачі опери повідомляли, що Аллін Власенко втратив свідомість під час концерту. Серед глядачів лікаря не було, диригента забрала «швидка».

    Як повідомили в опері, артист три роки тому відсвяткував 60-річчя своєї творчої діяльності.

    • У 1966–1971 роках Аллін Власенко працював у державному симфонічному оркестрі України.
    • У 1971 році став диригентом Національної опери України імені Тараса Шевченка.
    • У 1992–1996 – головний диригент симфонічного оркестру Харківської філармонії.
    • Всього у репертуарі Алліна Власенка понад 50 оперних та балетних вистав.
    • Він поставив балети «Баядерка», «Лускунчик», «Ніч перед Різдвом», «Кармен-сюїта» тощо.

    Також Аллін Власенко – диригент-постановник балету «Майстер і Маргарита». Диригував виставами «Лебедине озеро», «Спляча красуня» «Ромео і Джульєтта», «Лісова пісня» тощо.

    Разом з Національним симфонічним оркестром України вперше виконав твори таких українських композиторів як Віталій Кирейко, Микола Дремлюга, Климентій Домінчен, Георгій Майборода, Євген Станкович.

    Теги: музика смерть театр артист
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    Пішов із життя головний диригент української опери Аллін Власенко