У Києві до кінця тижня триватимуть ярмарки (адреси)
Ярмарки відбудуться в усіх районах столиці
Цього тижня, 23-28 листопада, в Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
23 листопада (вівторок) у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
24 листопада (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
25 листопада (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.
26 листопада (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- Подільському – вул. Полкова, 72, вул. Івана Виговського, 10-12;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
27 листопада (субота) в:
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.
28 листопада (неділя) у:
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також у вихідні, 27-28 листопада, у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Ярмарки пройдуть:
27 листопада (субота) у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
- Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Семашка, 10;
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
28 листопада (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.