У Києві до кінця тижня триватимуть ярмарки (адреси)

Ярмарки відбудуться в усіх районах столиці

Цього тижня, 23-28 листопада, в Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

23 листопада (вівторок) у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

24 листопада (середа) у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

25 листопада (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

26 листопада (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Подільському – вул. Полкова, 72, вул. Івана Виговського, 10-12;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

27 листопада (субота) в:

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

28 листопада (неділя) у:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також у вихідні, 27-28 листопада, у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Ярмарки пройдуть:

27 листопада (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);

Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Семашка, 10;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

28 листопада (неділя) у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.



