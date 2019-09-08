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    Здоров'я

    У «Феофанії» розповіли про огляд звільнених з РФ українців

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    У&nbsp;лікарню&nbsp;&laquo;Феофанія&raquo;&nbsp;доправили 11 звільнених&nbsp;бранців Кремля&nbsp;після прильоту в Україну - У «Феофанії» розповіли про огляд звільнених з РФ українців
    У лікарню «Феофанія» доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну

    Частині звільнених українців доведеться вже незабаром повернутися для повноцінного огляду та лікування – з понеділка

    Усіх звільнених внаслідок обміну 7 вересня українців забезпечили всім необхідним для лікування.

    Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    «У більшості пацієнтів уже виконані загальні клінічні аналізи крові, електрокардіограма та ультразвукове дослідження з боку черевної порожнини. Двом пацієнтам виконана ехо-кардіографія, дослідження судин нижніх кінцівок – там, де є проблеми. Так що все йде повним ходом», - розповів заступник головного лікаря «Феофанії» Андрій Строкань.

    Із лікарні вже поїхали додому частина вчорашніх політв’язнів. Вони були емоційно перевантажені, говорили коротко, переважно про одне: хочуть додому, до рідних.

    Проте багатьом із них доведеться вже незабаром повернутися для повноцінного огляду та лікування – з понеділка.

    Нагадаємо, у суботу ввечері звільнені політв’язні Олег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню «Феофанія», куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Також у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.

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