У «Феофанії» розповіли про огляд звільнених з РФ українців



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У лікарню «Феофанія» доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну

Частині звільнених українців доведеться вже незабаром повернутися для повноцінного огляду та лікування – з понеділка

Усіх звільнених внаслідок обміну 7 вересня українців забезпечили всім необхідним для лікування.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«У більшості пацієнтів уже виконані загальні клінічні аналізи крові, електрокардіограма та ультразвукове дослідження з боку черевної порожнини. Двом пацієнтам виконана ехо-кардіографія, дослідження судин нижніх кінцівок – там, де є проблеми. Так що все йде повним ходом», - розповів заступник головного лікаря «Феофанії» Андрій Строкань.

Із лікарні вже поїхали додому частина вчорашніх політв’язнів. Вони були емоційно перевантажені, говорили коротко, переважно про одне: хочуть додому, до рідних.

Проте багатьом із них доведеться вже незабаром повернутися для повноцінного огляду та лікування – з понеділка.

Нагадаємо, у суботу ввечері звільнені політв’язні Олег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню «Феофанія», куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Також у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.