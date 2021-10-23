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    Львівський медик: додаткові ліжка з киснем ми можемо поставити, але хто їх буде обслуговувати?

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    Нестача персоналу у лікарнях гостро відчутна вже зараз - Львівський медик: додаткові ліжка з киснем ми можемо поставити, але хто їх буде обслуговувати?
    Нестача персоналу у лікарнях гостро відчутна вже зараз
    фото: bbc

    Одна з ключових проблем пандемії Covid-19 – кадрова

    Розгортання додаткових ліжок для хворих на коронавірус у вітчизняних лікарнях можливе, але при цьому загостриться відчутна вже зараз проблема нестачі медичного персоналу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак, навівши в якості прикладу свій медичний заклад.

    «Зараз у нас 270 пацієнтів, 20 з них реанімаційних ліжок. Усі місця заповнені. Можливості розширюватися є. Ми можемо забезпечити і 400 ліжок із під’єднаним киснем. Тільки хто їх буде обслуговувати? На нинішню кількість пацієнтів ми повністю забезпечені медичним персоналом. Своїм медичним персоналом ми можемо ще забезпечити 30-50 ліжок. Ми їх не розгортаємо, такої великої потреби зараз немає. В іншому випадку, за розгортання більшої кількості ліжок нам бракуватиме середнього і молодшого медичного персоналу» – пояснив керівник медичної установи.

    Коментувати заяви керівництва інших лікарень щодо можливості розгорнути та повністю забезпечити у своїх закладах до тисячі ліжок Любомир Рак не став, пославшись на те, що не знає їхніх можливостей.

    Відносно забезпечення киснем пацієнтів Центру легеневого здоров’я Львова, медик повідомив, що ці потреби забезпечуються двома п’ятитонними газифікаторами, якими обладнана лікарня, а кисень для закладу закуповують на Львівському кисневому заводі.

    Також керівник Центру легеневого здоров’я Львова назвав головну небезпеку штаму «Дельта».

    Раніше директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що однією із найбільших проблем у лікарнях під час цієї хвилі коронавірусу є велика кількість кисневозалежних пацієнтів із тяжкою формою перебігу хвороби, з блискавичним розвитком пневмонії.

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    Теги: Львів лікарня ліжко коронавірус Любомир Рак
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    Львівський медик: додаткові ліжка з киснем ми можемо поставити, але хто їх буде обслуговувати?