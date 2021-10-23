У «жовтій» Буковині посилюють карантинні обмеження

Буковина посилює карантин, щоб не опинитися у «червоній» зоні

Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію

Із неділі, 24 жовтня, на Буковині посилюють карантинні заходи. Таке рішення ухвалила на своєму засіданні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 23 жовтня, інформує пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

«Ми за крок до «червоної зони». З кожним днем на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає. Уникнути повного локдауну ми можемо, лише посиливши карантинні заходи», – сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або документу, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години.

Такі обмеження стосуються й громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.

Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм.

Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту.

Дотримання цих обмежень перевірятимуть спеціальні групи, ідеться у повідомленні ОДА.

Наразі Чернівецька область перебуває у «жовтій» зоні карантинних обмежень.

Раніше директор Чернівецької обласної «ковідної» лікарні розповів, що заповнено 80-85% ліжок, реанімаційні – майже усі.