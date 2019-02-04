У Кривому Розі від кору померла жінка



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Медики не змогли врятувати жительку Кривого Рога, яка захворіла на кір

Кір діагностували з моменту госпіталізації

У Криворізькій міській інфекційній лікарні від ускладнень після перенесеного кору померла 46-річна мешканка міста. Про це повідомляє ТРК Рудана в понеділок, 4 лютого.

Зазначається, що жінка працювала у сфері торгівлі. 29 січня її у важкому стані госпіталізували у відділення інтенсивної терапії.

Кір діагностували з моменту госпіталізації, лікування призначили відповідно до протоколу, але врятувати пацієнтку не вдалося.

«Кір спровокувала у пацієнтки ускладнення - пневмонію. Також стан жінки погіршило і те, що вона мала гіпертонічну хворобу. Пацієнтка захворіла 21 січня, 29-го її госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. На жаль, випадок виявився летальним», - розповіла головний лікар Криворізької інфекційної лікарні Олена Партоєва.

З початку цього року в міській інфекційній лікарні Кривого Рогу вилікували 37 хворих на кір, з них 11 дорослих і 26 дітей.

Раніше стало відомо, що за перший місяць 2019 року в Україні було зафіксовано понад 15 тисяч випадків захворювання на кір. При цьому за весь минулий рік було зафіксовано менше 55 хворих.

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