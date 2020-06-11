Шмигаль заявив, що Україна опанувала коронавірус трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Шмигаль наголосив, що зараз дуже важливо дотримуватися соціальних дистанцій та використання масок

Україна «не звалилися у прірву, як, зокрема, Італія», - голова уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 11 червня, заявив, що Україна за три місяці опанувала коронавірус. Про це Шмигаль сказав на пресконференції на тему «100 днів уряду».

За словами Шмигаля, Україна «не звалилися у прірву, як, зокрема, Італія».

«Зараз дуже важливо дотримуватися соціальних дистанцій та використання масок. Медична система готова до прийому хворих. Медики, які працюють з хворими на Covid-19 отримують зарплату підвищену на 300%», - зазначив голова уряду.

Прем’єр нагадав, що в Україні створений Фонд для боротьби з коронавірусом на 65 млрд грн.

Як повідомлялося, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

У той же день парламент призначив на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.