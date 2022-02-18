У Львові лікарі дістали з ока дитини паразита розміром 10 см (фото)

Після операції у дитини відновився зір та пройшло запалення в місці, де оселився гельмінт

Медики видалили гельмінта у трирічної дівчинки

У Львові офтальмологи обласної дитячої лікарні «Охматдит» дістали з ока трирічної дівчинки 10-сантиметрового гельмінта. Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.

За інформацією медиків, у дитини з'явилася припухлість і свербіж ока, погіршився зір, але лікування не давало результатів, утворилася пухлина.

«Те, що наші окулісти побачили в операційній, викликало шок. У гранульомі під кон’юнктивою жив гельмінт дирофілярія (Dirofilaria) довжиною понад 10 см», – розповіли у лікарні.

Як пояснили медики, дирофілярія, вона ж «зла нитка», найчастіше потрапляє в організм людини через комарів від собак, які є проміжною ланкою. Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла, в очах це найчастіше повіки, очне яблуко, кон’юнктива. У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, з’являється пухлинка завбільшки просяне зерно, яка порушує функцію ока. Паразит поводиться дуже самовпевнено у тілі людини – може мігрувати на відстань до 30 см за добу.

Гельмінта з ока дитини окулісти дістали мікрохірургічним пінцетом.

«Коли ми почали надрізати ту пухлинку в операційній, вона почала втікати від нас. Але ми швидко зорієнтувалися і встигли упіймати паразита за хвіст. Якби він втік у череп, то ми б не дістали його», – розповів офтальмолог Всеволод Радомський.

У дівчинки повністю відновився зір і пройшло запалення в місці, де оселився гельмінт. Дитина перебуває вдома.

Нагадаємо, українка три місяці ходила зі зламаним хребтом, бо не знала про травму (фото).

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