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    У Львові чоловіка засудили за вкрадені 3 грн

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    На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся - У Львові чоловіка засудили за вкрадені 3 грн
    На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся
    фото з відкритих джерел

    Зловмисник поцупив у маршрутці гаманець «Gucci», але майже порожній

    У Львові до 120 годин виправних робіт засудили чоловіка, який поцупив гаманець «Gucci», проте у ньому виявилось лише 3 грн, банківські та дисконтні картки. Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Львова.

    За даними суду, уродженець Закарпатської області в маршрутці №154 поцупив у жінки гаманець, вартістю 366 грн, у якому було лише 3 грн та банківські і дисконтні картки. Злодія-невдаху затримали пасажири автобуса та викликали поліцію.

    На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся.

    Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 186 КК України та засудив до 120 годин виправних робіт. Також він повинен сплатити 628 грн за проведення експертиз.

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    Теги: суд Львів вирок
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    У Львові чоловіка засудили за вкрадені 3 грн