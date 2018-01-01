В одеських школах діти без щеплення від кору зможуть навчатися онлайн

Учитель буде вести урок для віртуальної аудиторії, використовуючи наочні матеріали та класну дошку

Низка одеських шкіл вже з наступного тижня почне впроваджувати практику відеоуроків для дітей, яких з 22 січня не допускатимуть до шкільних занять через відсутність щеплень від кору. З подібною ініціативою виступили керівники ряду шкіл, що мають відповідні технічні можливості, повідомила директор департаменту освіти і науки міськради Олена



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Нововведення є абсолютно добровільним проектом

Учитель буде вести урок для віртуальної аудиторії, використовуючи наочні матеріали та класну дошку

Низка одеських шкіл вже з наступного тижня почне впроваджувати практику відеоуроків для дітей, яких з 22 січня не допускатимуть до шкільних занять через відсутність щеплень від кору.

З подібною ініціативою виступили керівники ряду шкіл, що мають відповідні технічні можливості, повідомила директор департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич, повідомляє місцеве видання «Думская».

«Це буде повноцінний урок в класі, який учитель буде вести для віртуальної аудиторії, використовуючи наочні матеріали, класну дошку і так далі. Посилання на дані відеоуроки будуть публікуватися на моїй сторінці в Facebook, а також на офіційному сайті департаменту osvita-omr.gov.ua. Це стосується пропущених тим з основних предметів - математика, українська, англійська та російська мова - у тих школах, де вона є основною мовою навчання», - зазначила вона.

Нововведення є абсолютно добровільним проектом, однак взяти участь в ньому вже виявили бажання школи №2, 5, 13, 35, 117, гімназія №8 і юридичний ліцей. Оцінювати знання дітей, які пропустять частина занять, будуть за допомогою тестів і контрольних робіт.

«Якщо, як ми сподіваємося, недопуск по кору буде нетривалим, наприклад, не більше двох тижнів, то діти зможуть легко надолужити згаяне, прийшовши в школу і написавши контрольні або в індивідуальному онлайн-спілкуванні з учителем. Якщо ж ця ситуація затягнеться, то діти зможуть приходити спеціально виділені класи, де буде проводитися системне кварцування, і там демонструвати свої знання», - повідомила Буйневич.

Тим часом, батьки нещеплених дітей, які незгодні з рішення комісії виконкому міськради, збираються 17 січня в бібліотеці ім. М.С. Грушевського на зустріч, під час якої вони планують направити письмові скарги у державні органи влади.

Як повідомляв «Главком», в Одесі дітей без щеплення від кору не пустять в школи і дитсадки.

Нагадаємо, на Буковині хворих на кір вже майже півтисячі.

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