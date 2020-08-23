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    Здоров'я

    У лавах Збройних сил протягом доби на коронавірус захворіло майже півсотні військових

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    Станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу - У лавах Збройних сил протягом доби на коронавірус захворіло майже півсотні військових
    Станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу

    За час пандемії одужали 887 військовослужбовців, зафіксовано шість летальних випадків

    У Збройних силах України станом на неділю, 23 серпня, зафіксовано 579 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 48 із них – протягом доби. Про це повідомляє прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ.

    За інформацією відомства, на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 901 особа.

    «Минулої доби зареєстровано 48 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб», – йдеться у повідомленні.

    Водночас на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 39 військовослужбовців. Стан їхнього здоров’я є задовільним, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328).

    Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37).

    Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

    У Києві виявлено хворих 307 осіб (вчора 179). Також 213 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 146 – на Львівщині (вчора 172), 169 – на Харківщині (вчора 291), 174 – в Івано-Франківській (вчора 169).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      104958
    • Одужали
      52235
    • Хворіють
      50452
    • Померли
      2271

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

    Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

    Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

    У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

    ЗСУ епідемія коронавірус
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