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    У світі

    Фахівець окреслила можливі наслідки коронавірусу

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    Існує реабілітаційний період, коли після важкої інфекції рекомендується не відразу виходити на роботу - Фахівець окреслила можливі наслідки коронавірусу
    Існує реабілітаційний період, коли після важкої інфекції рекомендується не відразу виходити на роботу

    Коронавірус у важкій формі, може викликати випадання волосся

    Заступник директора по клініко-аналітичної роботи Центрального науково-дослідного інституту епідеміології Росії Наталія Пшенична окреслила можливі наслідки коронавірусу для організму.

    Зокрема, пацієнти після перенесеної інфекції можуть відчувати слабкість, швидку втомлюваність, зниження пам’яті і концентрації уваги, головний біль, кашель і відчуття печіння в грудях. Пшенична додала, що деякі пацієнти також скаржаться на м’язові болі, запаморочення і тахікардію.

    «Не випадково існує реабілітаційний період, коли після важкої інфекції рекомендується не відразу виходити на роботу, а поберегти себе, дати час на відновлення організму», – зазначила вона.

    Раніше науковець розповіла, що коронавірус, особливо якщо він протікає у важкій формі, може викликати випадання волосся, бо організм кидає всі сили на те, щоб підтримати життєво необхідні функції. При цьому причиною випадання волосся також можуть бути стрес і гормональні зміни.

    Нагадаємо, до кінця 2020 року в США планують вакцинувати від коронавірусу близько 40 мільйонів людей. Наразі виробники вакцини Pfizer і BioNTech упаковують препарат і готують його до відправки в регіони.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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