Фахівець окреслила можливі наслідки коронавірусу

Існує реабілітаційний період, коли після важкої інфекції рекомендується не відразу виходити на роботу

Коронавірус у важкій формі, може викликати випадання волосся

Заступник директора по клініко-аналітичної роботи Центрального науково-дослідного інституту епідеміології Росії Наталія Пшенична окреслила можливі наслідки коронавірусу для організму.

Зокрема, пацієнти після перенесеної інфекції можуть відчувати слабкість, швидку втомлюваність, зниження пам’яті і концентрації уваги, головний біль, кашель і відчуття печіння в грудях. Пшенична додала, що деякі пацієнти також скаржаться на м’язові болі, запаморочення і тахікардію.

«Не випадково існує реабілітаційний період, коли після важкої інфекції рекомендується не відразу виходити на роботу, а поберегти себе, дати час на відновлення організму», – зазначила вона.

Раніше науковець розповіла, що коронавірус, особливо якщо він протікає у важкій формі, може викликати випадання волосся, бо організм кидає всі сили на те, щоб підтримати життєво необхідні функції. При цьому причиною випадання волосся також можуть бути стрес і гормональні зміни.

Нагадаємо, до кінця 2020 року в США планують вакцинувати від коронавірусу близько 40 мільйонів людей. Наразі виробники вакцини Pfizer і BioNTech упаковують препарат і готують його до відправки в регіони.

Читайте також: