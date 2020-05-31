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    Здоров'я

    У МОЗ пояснили, чому в Україні багато заражених коронавірусом медиків

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    <p>Серед усіх заражених коронавірусом в Україні &ndash; 20% медики</p> - У МОЗ пояснили, чому в Україні багато заражених коронавірусом медиків

    Серед усіх заражених коронавірусом в Україні – 20% медики

    Реєстрація випадків внутрішньо-лікарняних хвороб у нас була нижче європейського рівня, стверджують у МОЗ

    Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю» Радіо Свобода», чому в Україні досить високий рівень захворюваності Covid-19 серед медичних працівників.

    Серед усіх заражених коронавірусом в Україні – 20% медики. На думку Ляшка, це комплексна проблема держави і такому високому рівню є пояснення.

    «Це комплексна проблема. І Україна не є унікальною країною. Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах. У нас 20% – так, це великий показник. Але цьому є пояснення. Тому що питанням інфекційного контролю, тобто профілактики внутрішньо-лікарняного поширення інфекційних хвороб (без різниці яких: крапельна група, повітряно-крапельна, контактних) в нашій країні досить мало приділялося уваги», –сказав Ляшко.

    Він також запевнив, що реєстрація випадків внутрішньо-лікарняних хвороб у нас була нижче європейського рівня.

    «Це точно. Не звертали увагу. І різні чинники на це впливали, у тому числі і купівля лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків, антибіотиків останніх поколінь і тому подібне.

    Тому, коли ми говоримо про те, чому так багато, тому що в побудованій в самій системі охорони здоров’я, коли ми говоримо, що не було розроблено маршрутів пацієнтів, не було зонування, чітко зони, де небезпечна, де безпечно чиста зона, питання виходів з боксів і заходу в ординаторські, як воно це все повинне відбуватися, де повинна проводитися дезінфекція – все це було тільки в навчальних процесах, а на практиці інфекційна служба була не готова», – додав заступник міністра охорони здоров’я.

    Зазначимо, що напередодні на Прикарпатті від коронавірусу померла медсестра дитячої лікарні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23204
    • Хворіють
      13197
    • Одужали
      9311
    • Померли
      696

    Нагадаємо, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж 29 травня (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

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