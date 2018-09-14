У МОЗ уточнили нюанси про недопуск нещеплених дітей до шкіл і садків



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Діти перед початком кожного нового навчального року повинні пройти медогляд - нагадали в міністерстві

У відомстві зазначили, що для таких дітей передбачена спеціальна процедура доступу до шкільного навчання.

Як роз'яснили в Міністерстві охорони здоров'я, в Україні дійсно є діти шкільного віку, які не щеплені з огляду на особливі медичні протипоказання.

«Таких дітей має оглянути лікар-педіатр і видати їм відповідну довідку. З цією довідкою можна буде відвідувати заняття дітям, які не пройшли вакцинацію», - пояснили в міністерстві.

Що стосується інших дітей, то їм направлення на непроведені щеплення мають вручати під час щорічного передшкільного медогляду.

«Діти перед початком кожного нового навчального року повинні пройти медогляд. Довідку про результати огляду має видати або педіатр, або сімейний лікар. Якщо в дитини не всі щеплення, лікар зобов'язаний видати спеціальне направлення», - говорять представники МОЗ.

Нагадаємо, наразі в Україні у немовлят фіксують вроджений кір. «Охоплення щепленнями в Україні з 2009 по 2018 рік суттєво нижчі, ніж в інших країнах Європейського регіону ВООЗ. Для вироблення колективного імунітету проти кору необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 98%», - зазначили в Центрі громадського здоров'я України.



