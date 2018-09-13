Невакцинованих дітей не пускати до школи? Позиція правозахисника

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За рівнем вакцинації Україна тепер перебуває на одному рівні з Сирією та Сомалі

У Міністерстві охорони здоров’я вже не вперше б’ють на сполох через різке зростання в Україні захворюваності на кір, дифтерію та поліомієліт (вперше за 19 років!). Зупинити поширення цих небезпечних хвороб може звичайна вакцинація.

Але особливо в останні роки в українському суспільстві закріпилась недовіра до щеплень через поширення міфів про те, що вакцина може ослабити імунну систему, або ж навіть спровокувати хвороби із жахливими наслідками.

Через необізнаність населення, за рівнем вакцинації Україна тепер перебуває на одному рівні з такими країнами, як Сирія, Сомалі, Чад та Південний Судан. У той час як у США та Європі вакциновані 95-100% дітей. Такими даними оперує Всесвітня організація здоров’я.

Оскільки з початком навчального року ризик захворіти на кір, краснуху, паротит, кашлюк та дифтерію збільшується, Міністерство охорони здоров’я разом із Міністерством освіти і науки направили головам обласних державних адміністрацій листа, у якому наполягають на проведенні заходів не лише з вакцинації дітей, а й недопуску невакцинованих дітей у дитсадки і школи.

Автори листа спираються на положення закону про захист населення від інфекційних хвороб, де вказано, що відвідувати державні заклади освіти можуть лише діти, які отримали щеплення за календарем профілактичних щеплень (якщо у дитини немає медичних протипоказань до вакцинації).

Правозахисники визнають, що вимоги МОЗ обґрунтовані, але водночас стверджують, що обмежувати дітей у доступі до навчання ніхто не має права.

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За роз’ясненням правової позиції урядових відомств «Главком» звернувся до колишнього Уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської.

Колишня Уповноважена з прав людини Валерія Лутковська

Чи є лист Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти і науки до голів обласних держадміністрацій обов’язковим для виконання?

З юридичної точки зору обов’язковими до виконання є нормативно правові акти, прийняті парламентом або Кабміном, або ж накази відомства, відповідно зареєстровані у міністерстві. Але треба врахувати ментальність наших чиновників.

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Навіть якщо лист є рекомендаційним по своїй суті, його зміст може бути сприйнятий виконавцями як такий, що є обов’язковим до виконання. І це може спричинити дуже складні наслідки не тільки для батьків, які будуть змушені оскаржувати відмову керівництва закладів в прийнятті дитини без щеплень до дитячих садочків або шкіл, але і для держави, якщо ці батьки звернуться в результаті до Європейського суду з прав людини, де доводитимуть неправомірність такого порушення права дитини на освіту.

До ЄСПЛ звертаються після вичерпання всіх судових можливостей, які є в розпорядженні у людини на підставі національного законодавства.

Звернення людини до ЄСПЛ неодноразово доводило свою ефективність, адже дозволяло виправити проблеми із дотриманням прав людини в тій чи іншій державі. Тому що ЄСПЛ є єдиною міжнародною судовою установою, яка має механізм змусити державу виконати рішення завдяки комітету міністрів Ради Європи. Відповідно, якщо суд ухвалить рішення про порушення прав людини, це потягне за собою виправлення системної проблеми, яку констатував ЄСПЛ у своєму рішенні. І це буде плюс для держави, адже на найвищому професійному експертному рівні буде розглянуто ситуацію і буде висловлено позицію найкращих експертів у галузі прав людини – суддями ЄСПЛ.

На чиєму боці український закон у цій ситуації з вакцинацією?

Український закон на боці батьків. Конституція України містить норму, відповідно до якої право на освіту не може бути обмежено, в тому числі листами Мінохорони здоров’я чи Міносвіти.

А щодо дитсадочків? Чи можна заборонити дітям їх відвідувати?

Це питання складніше, оскільки це не прописано прямо у Конституції, але в будь-якому випадку законодавство України, а також міжнародні конвенції, до яких Україна приєдналась, і конвенція про права дитини, не містять такої можливості, як обмежити права дитини зокрема через відсутність щеплення.

Але як тоді боротися із поширенням небезпечних захворювань?

Я розумію підстави, чому з’явився такий лист, я усвідомлюю, яка катастрофічна ситуація зі щепленнями сьогодні в Україні, але мені здається, треба було діяти іншими методами. Треба було намагатися переконати батьків, чому щеплення є необхідними, а не забороняти приймати невакцинованих дітей до садочків чи навчальних закладів.

Які саме методи, на вашу думку, є прийнятними?

Потрібно поширювати інформацію про доцільність щеплення. Розповідати, наскільки безпечними є вакцини, доступні в Україні. Врешті-решт, можна зняти і запустити по всіх каналах ролик, у якому діти прем’єра, президента, міністра проходять таке ж щеплення, підтверджуючи таким чином безпечність тих вакцин, які сьогодні використовуються для всіх дітей. Необхідно також, щоб вакцини були доступні, щоб батьки мали можливість обрати і купити вакцину, а також вакцинувати дитину.

Судовий прецедент

Овруцький районний суд Житомирської області 11 жовтня 2016 року зобов’язав зарахувати дитину у дитсадок за наявності заяви батьків про відмову від профілактичних щеплень.

Суд дійшов висновку, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і враховуючи, що дитина здорова, тому дошкільний навчальний заклад повинен її зарахувати, а відмова, що оскаржувалась є протиправною. У цій справі суд прямо застосовує європейське міжнародне законодавство – Протокол № 1 РЄ до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та положення Європейської соціальної хартії. Слід додати, що батьки довели, що їхня дитина здорова, додавши у справу ряд довідок від компетентних органів про те, що вона не хворіє інфекційними захворюваннями.

Яна Степанковська, «Главком»