На доплати медикам та освітянам Київ виділив 1,6 млрд грн



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Мер Києва Віталій Кличко окреслив плани столичної влади на 2020 рік Фото: пресслужба мера Києва

Київрада розглядає зміни до програми «Освіта»

Влада Києва продовжить виплачувати надбавки медикам та освітянам. На них у міському бюджеті передбачено загалом понад 1,6 млрд грн. Про це столичний голова Віталій Кличко заявив під час відкриття сесії Київради.

«Планів на 2020 рік щодо перетворень і важливих змін у столиці в міської влади багато. І ми повинні ефективно працювати, щоб ухвалювати необхідні для цього рішення. Сьогодні, зокрема, маємо, розглянути та ухвалити зміни до програми «Освіта». Освітня та медична галузі – це галузі, на які столиця виділяє найбільше коштів з міського бюджету. І ці сфери залишаються для нас у пріоритеті», - підкреслив Кличко.

Він зауважив, що столична влада збереже програму місцевих стимулів для вчителів та медичних працівників. Незважаючи на те, що з 1 квітня медичні заклади переходять на нову модель фінансування – з Державного бюджету, місто продовжить виплачувати стимулюючі надбавки для лікарів та медсестер.

Окрім платні, яку вони отримуватимуть за надану послугу з Держбюджету від Національної служби здоров'я, отримуватимуть і доплату з місцевого бюджету.

«Мова йде про лікарів та медсестер вторинного та третинного рівня. Ми готуємо зміни до Міської цільової програми «Здоров’я киян» та здійснюємо розрахунки для максимального збільшення доплат», - додав мер Києва.

Щодо надбавок вчителям, вони також отримуватимуть доплати з міського бюджету за рахунок програми місцевих стимулів.

«Загалом надбавки для працівників освіти в Києві сумарно більші, ніж фінансування з Державного бюджету. І найвищі в порівнянні з іншими містами України. Ми цю тенденцію збережемо», - наголосив Кличко.

Так, на надбавки для освітян бюджетом столиці на 2020 рік передбачено 1,215 млрд гривень. Для медичних працівників - майже 468 мільйонів.

За словами мера, цього року Київ продовжить втілювати і важливі інфраструктурні проекти. Це і добудова Подільсько-Воскресенського мостового переходу, і завершення робіт на Шулявському шляхопроводі, і будівництво розв'язки на вулиці Богатирській та з'єднання її з Великою окружною. Продовження будівництва двох станцій метро на Виноградар. Триватиме також ремонт столичних доріг, оновлення тепломагістралей, будівництво садочків та шкіл.