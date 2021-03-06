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    У ряді областей учнів переводять на дистанційне навчання

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    В Україні за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 9144 людей - У ряді областей учнів переводять на дистанційне навчання
    В Україні за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 9144 людей

    З 15 березня рекомендують розпочати канікули

    У ряді областей України учнів переводять на дистанційне навчання через зростання захворюваності на Covid-19.

    У Львівській області обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала закладам загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти з 9 березня перейти на віддалений режим навчання.

    Окрім цього, з 15 березня рекомендують розпочати канікули здобувачам загальної середньої освіти.

    На Закарпатті заборонили відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

    В Одесі учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно з 15 по 19 березня, а з 22 по 26 березня для всіх школярів оголосять канікули. Як зазначила директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич, класи початкової школи теж можуть за рішенням батьків та вчителя навчатися дистанційно.

    У Вінницькій області учнів 1-4 класів перевели на дистанційне навчання ще 3 березня.

    Також дистанційне навчання запровадили у областях, що потрапили до «червоної» карантинної зони: Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 5 березня, коронавірусну хворобу виявили у 9144 людей. Також 3351 пацієнт одужав, а 156 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3309 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 81333 (зокрема методом ПЛР – 38972, методом ІФА – 15627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26734).

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    Теги: канікули навчання епідемія коронавірус
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